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Haberler Muğla Seydikemer’de TIR ve kamyon kazası

’de TIR ve kamyon kazası

’nın ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde 100 metre arayla iki kaza meydana geldi. İkinci kazada araç içinde sıkışan TIR şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Seydikemer’de TIR ve kamyon kazası

10.06.2021, 18:21 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021, 18:33

Fethiye-Antalya karayolu Dont Mahallesi mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yol üzerinde 100 metre aralık ile kamyon ve TIR kaza yaparak devrildi.

Mazlum Akman yönetimindeki 33 EKG 93 plakalı boş TIR ile Hüseyin Canyılmaz yönetimindeki 15 TA 564 plakalı hayvan gübresi yüklü kamyonun karıştığı trafik kazasında TIR sürücüsü yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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