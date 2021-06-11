Son dakika edinilen bilgiye göre, Bodrum Türkbükü'nde demirli vaziyette bulunan İngiliz bayraklı teknenin makine dairesinde yangın çıktı.
Türkbükü'nde demirliyken makine dairesinde yangın çıkan 28.5 metre boyundaki İngiliz bayraklı teknede bulunan 3 kişi KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından tahliye edilerek kurtarılırken, yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Dumandan etkilenen 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bodrum'daki tekne yangınında can pazarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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