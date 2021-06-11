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Haberler Muğla Bodrum'daki tekne yangınında can pazarı

'daki yangınında can pazarı

’nın ilçesinde demirli vaziyette bulunan bayraklı bir teknenin motor dairesinde çıkan söndürülürken, dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'daki tekne yangınında can pazarı
İHA

11.06.2021, 10:38

Son dakika edinilen bilgiye göre, Bodrum Türkbükü'nde demirli vaziyette bulunan İngiliz bayraklı teknenin makine dairesinde yangın çıktı.

Türkbükü'nde demirliyken makine dairesinde yangın çıkan 28.5 metre boyundaki İngiliz bayraklı teknede bulunan 3 kişi KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından tahliye edilerek kurtarılırken, yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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