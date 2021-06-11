MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Tersane Adası yakınlarında, M.D'nin kullandığı zodyak bot, kontrolden çıktı. M.D. denize düşerken bot kayalıklara çıkarak durabildi. Yaralı halde denizden alınan ve hastaneye kaldırılan M.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ADEM ÜLKER
Hızını alamayan zodyak bot karaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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