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Haberler Muğla Hızını alamayan zodyak bot karaya çıktı

Hızını alamayan zodyak bot karaya çıktı

Hızını alamayan zodyak bot karaya çıktı

11.6.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Tersane Adası yakınlarında, M.D'nin kullandığı zodyak bot, kontrolden çıktı. M.D. denize düşerken bot kayalıklara çıkarak durabildi. Yaralı halde denizden alınan ve hastaneye kaldırılan M.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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