Tohum kaçakçısı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Mersin'de kaçak kazı yaparken bulduğunu öne sürdüğü 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen buğdayları yurt dışına satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

BUĞDAYLAR INCELENECEK

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.I'nın (41), Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yaparken bulduğu, "ata tohumu" olarak da adlandırılan yaklaşık 2 bin yıllık buğdayları satmak üzere Selçuk'a geldiğini belirledi. Şüpheli, Pamucak mevkisinde temas kurduğu kişiye elindeki buğdayları satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Yapılan aramada ağırlığı 324.78 gram gelen, yaklaşık 18 bin buğday tanesi ele geçirildi. Şüphelinin buğdayların her bir tanesi için 1000 dolar talep ettiği öğrenildi. Buğdaylar, incelenmek üzere İl Müze Müdürlüğü aracılığıyla Ege Üniversitesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen A.I. serbest bırakıldı.