Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 Aralık 2020'de, kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını iddia ettiği kocasını bıçaklayarak öldüren Şerife Demir'in yargılanmasına başlandı. Demir, "16 yaşındaydım, bana tecavüz etti. Zorla evlendirildim. O günden bu yana şiddet görüyorum. O gece kızlarımızı ve beni öldürecekti" dedi. Çiftin kızları da "Annem bizi korumak istedi" şeklinde ifade verdi. Duruşma 3 Ağustos'a ertelendi. Yalı mahallesinde meydana gelen olayda Şerife Demir (38), kocası Vedat Demir'i (45) bıçaklamıştı. Yaralı koca hastane yolunda hayatını kaybetmiş, Şerife Demir ise eve gelen polislere teslim olmuştu.

21 YIL SÜREN ŞİDDET

Avukat Funda Ekin de, Şerife Demir'in 16 yaşında Vedat Demir'n tecavüzüne uğradığını hatırlatarak, "Tecavüzün ardından mahkeme kararı ile yapılan bir evlilik. Tam 21 yıl boyunca bu şiddet sürekli devam etmiş. Bütün kadınlarda olduğu gibi korkudan, baskıdan, ailesinin, çocuklarının öldürülmesi tehdidinden şikayette bulunamamış" dedi.

ADEM ÜLKER