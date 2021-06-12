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Haberler Muğla Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

'da otluk alanda çıkan söndürüldü

'nın ilçesinde otluk alanda çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yayılmadan kontrol altına alınan yangında yaklaşık 100 metrekarelik alan zarar gördü.

Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

12.06.2021, 08:45

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Yayılmadan kontrol altına alınan yangında yaklaşık 100 metrekarelik alan zarar gördü.

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