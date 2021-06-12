DEVA Partisi’nde Muğla depremi

DEVA Partisi Menteşe İlçe Başkanı Hüseyin İlker Altınsoy ve İl Teşkilat Başkanı Ali Durna istifa etti. Yaşanan bu istifalar DEVA Muğla'da deprem etkisi yarattı. Altınsoy, "Genel merkeze başarılı bir siyasi kimlik gibi gözüken ve işin aslında bir yıldan fazla süredir il kongresini gerçekleştiremeyen başarısız bir il başkanı ile aynı kulvarda bulunmam zordur" dedi. Geçtiğimiz Nisan ayında DEVA Partisi Teşkilat Başkanlığı'na atanan Ali Durna da açıklamasında, "Bizlerin bu ülkenin geleceği için ölünceye kadar mücadelemiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

FERDİ YAVUZ