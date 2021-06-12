DEVA Partisi Menteşe İlçe Başkanı Hüseyin İlker Altınsoy ve İl Teşkilat Başkanı Ali Durna istifa etti. Yaşanan bu istifalar DEVA Muğla'da deprem etkisi yarattı. Altınsoy, "Genel merkeze başarılı bir siyasi kimlik gibi gözüken ve işin aslında bir yıldan fazla süredir il kongresini gerçekleştiremeyen başarısız bir il başkanı ile aynı kulvarda bulunmam zordur" dedi. Geçtiğimiz Nisan ayında DEVA Partisi Teşkilat Başkanlığı'na atanan Ali Durna da açıklamasında, "Bizlerin bu ülkenin geleceği için ölünceye kadar mücadelemiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
FERDİ YAVUZ
DEVA Partisi’nde Muğla depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.