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Haberler Muğla Ölü deniz kaplumbağası karaya vurdu

Ölü deniz kaplumbağası karaya vurdu

'nın ilçesinde ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu. Deniz kaplumbağası ekipler tarafından bölgeden alındı.

Ölü deniz kaplumbağası karaya vurdu

12.06.2021, 17:21

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fehmi Özkul tarlasına giderken Akçabük mevkiinde kıyıya vuran bir deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Hareketsiz duran deniz kaplumbağasının sağlık durumundan şüphelenen Özkul durumu Datça Belediyesi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yaptıkları kontrollerde deniz kaplumbağasının ölü olduğunu belirlerken, deniz kaplumbağası ekipler tarafından bölgeden alındı.

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