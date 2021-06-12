Polis katili terörist Muğla’da yakalandı

KIRMIZI bültenle aranan ve 1979 yılında teröristlerle çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olan TKP/ ML terör örgütü Merkez Komite Üyesi H.K, Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Bir süredir kırsalda bir dağ evi inşa ettiği öğrenilen H.K'nin gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

VOLKAN YILDIZ