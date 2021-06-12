  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Poşetle gelene ekmek başına 25 kuruş indirim

Poşetle gelene ekmek başına 25 kuruş indirim

Poşetle gelene ekmek başına 25 kuruş indirim

12.6.2021

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde fırın işletmecisi Ersan Kocabıyık, çevre dostu kampanyası ile müşterilerinden takdir topluyor. Kocabıyık, poşetiyle fırına gelenlere kasada ekmek başına 25 kuruş yapıyor. Poşetle gelen vatandaşlar 2 lira olan ekmeği 1 lira 75 kuruştan satın alıyor. Poşet israfının doğaya kötü etkisi olduğunu anlatan Kocabıyık, "Geçmişte insanlar kendi torbaları ile alışverişe gelirdi. Bu davranışı yeniden kazanmalıyız" dedi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Poşetle gelene ekmek başına 25 kuruş indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.