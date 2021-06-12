Poşetle gelene ekmek başına 25 kuruş indirim

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde fırın işletmecisi Ersan Kocabıyık, çevre dostu kampanyası ile müşterilerinden takdir topluyor. Kocabıyık, poşetiyle fırına gelenlere kasada ekmek başına 25 kuruş yapıyor. Poşetle gelen vatandaşlar 2 lira olan ekmeği 1 lira 75 kuruştan satın alıyor. Poşet israfının doğaya kötü etkisi olduğunu anlatan Kocabıyık, "Geçmişte insanlar kendi torbaları ile alışverişe gelirdi. Bu davranışı yeniden kazanmalıyız" dedi.

ADEM ÜLKER