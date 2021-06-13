Haberler Muğla Bomboş yolda iki motosikletli kurye kaza yaptı

Bomboş yolda iki motosikletli kurye kaza yaptı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde iki motorlu kuryenin kaza yapması sonucu yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve sokak ve caddelerin bomboş olduğu bir sırada meydana gelen kaza şaşırttı.

İHA 13.06.2021, 23:47 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021, 23:49