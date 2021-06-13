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Haberler Muğla Mahalleli sesi duyar duymaz yardıma koştu! Muğla'da feci kaza

Mahalleli sesi duyar duymaz yardıma koştu! 'da feci kaza

’nın ilçesinde karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yapıp kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mahalleli sesi duyar duymaz yardıma koştu! Muğla'da feci kaza
İHA

13.06.2021, 09:52 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021, 11:47

Kaza, Konacık Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde meydana geldi. Aydoğdu Ö. idaresindeki motosiklet, karşı istikametten şerit ihlali yaparak geldiği iddia edilen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Aydoğan Ö. başına, motosiklette yolcu olarak bulunan Murat Ö. ise ayağına aldığı darbeyle yaralandı.



Çarpmanın sesiyle evlerinden dışarı çıkan mahalle sakinleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazadan haberdar olup bölgeye gelen yaralıların yakınları panik yaşadı. Yaralı yakınlarını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, 2 yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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