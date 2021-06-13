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'da sahiller sörfçülere kaldı

’da yabancı turistler ve tedarikçiler haricindeki tüm vatandaşlar için Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sahiller yabancı turist ve sörfçülere kaldı.

Muğla'da sahiller sörfçülere kaldı
İHA

13.06.2021, 17:06

Türkiye'nin en iyi Kitesorf alanı olarak gösterilen Ula'nın Gökova Körfezindeki Akçapınar sahilinde Kitesorfçüler rüzgar eşliğinde uçuşun tadını çıkardı. Uzun ve sığ bir kıyı şeridine sahip Akçapınar sahilinde yaklaşık 100 sörfçü, öğle saatlerinde sahilde oluşan rüzgar ile akşam saatlerine kadar deniz üstünde sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Akyaka sahilinde sürekli olarak devriye görevi yürüten jandarma ekipleri denize giren vatandaşlar hakkında cezai müeyyide uygularken, maske ve mesafe konusunda da denetimlerini sürdürdü.

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