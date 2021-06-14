Edinilen bilgiye göre Bodrum'un Orak adası önlerinde seyreden 12 metre boyundaki yelkenli tekne, su alarak sürüklenmeye başladı.
İçerisinde 4 kişi bulunan tekneden yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botu bölgeye sevk edildi. İçerisindeki su ekipler tarafından boşaltılan tekne, KIYEM-6 botuna yedeklenerek tersaneye getirildi.
Bodrum açıklarında korku dolu anlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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