Gladyatörler kentinin kapıları yeniden ayağa kaldırıldı

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesindeki Stratonikeia ile Lagina antik kentlerini birbirine bağlayan kapı, eski ihtişamına kavuştu. Eskihisar Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen antik kentteki çalışmalarda, kuzey şehir kapısı ve meydanda bulunan sütunlar ayağa kaldırıldı.

ADEM ÜLKER