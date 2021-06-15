  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Fethiye’de 97 kaçak göçmen yakalandı

Fethiye’de 97 kaçak göçmen yakalandı

Fethiye’de 97 kaçak göçmen yakalandı

15.6.2021

MUĞLA Fethiye'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 97 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin denizden yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Cennet Koyu bölgesindeki dağlık alanda yapılan aramada, 36 Afgan, 32 Suriye, 19 Pakistan, 4 Mısır ve 3'er Irak ve Filistin uyruklu yakalandı. Göçmenleri kamyonla bölgeye getirdiği iddiasıyla A.Ö. ile kardeşi Ş.Ö. gözaltına alındı.

■ MURAT YALÇIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiye’de 97 kaçak göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.