Fethiye’de 97 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA Fethiye'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 97 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin denizden yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Cennet Koyu bölgesindeki dağlık alanda yapılan aramada, 36 Afgan, 32 Suriye, 19 Pakistan, 4 Mısır ve 3'er Irak ve Filistin uyruklu yakalandı. Göçmenleri kamyonla bölgeye getirdiği iddiasıyla A.Ö. ile kardeşi Ş.Ö. gözaltına alındı.

■ MURAT YALÇIN