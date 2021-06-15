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Haberler Muğla Marangoz atölyesi cayır cayır yandı

Marangoz atölyesi cayır cayır yandı

Marangoz atölyesi cayır cayır yandı

15.6.2021

MUĞLA Fethiye'de marangoz atölyesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Çatalarık mahallesindeki atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Atölyeyi küle çeviren yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

■ MURAT YALÇIN

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