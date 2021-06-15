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Haberler Muğla Verici istasyonunda yangın! Alevler Bodrum'un her köşesinden görüldü

Verici istasyonunda yangın! Alevler 'un her köşesinden görüldü

’nın ilçesi Göktepe mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk ve makilik alanda çıkan yangın, Bodrum’un her köşesinden görüldü.

Verici istasyonunda yangın! Alevler Bodrum'un her köşesinden görüldü
İHA

15.06.2021, 18:38

Öğlen saatlerinde Bodrum Göktepe mevkiinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın tüm Bodrum'dan görüldü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TV, radyo ve telsiz vericilerinin bulunduğu alanda başlayan yangın tüm tepeyi sardı. Bazı telsiz röleleri zarar gördü. Sarp kayalık bir bölgede çıkan yangına itfaiye erleri müdahale etmekte zorlandı. Bir saat süren yangın söndürme çalışmasının ardından yaklaşık bir hektarlık alan küle dönerken, yangın güçlükle söndürüldü.

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