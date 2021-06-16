Her yerde aranıyordu! Kayıp kız çocuğu evlerinin samanlığında baygın bulundu

Marmaris- Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Mahallesi'nde oturan S.E., dün jandarma karakoluna giderek 15 yaşındaki kızının kendi isteğiyle evden ayrıldığını ve uzunca bir süre haber alamadığı ihbarında bulundu. Çetibeli Jandarma Karakolu personeli ile AKUT ve AFAD ekipleri kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlattı.

Ekipler, dün saat 23.00 sıralarında Ö.E.'yi evlerinin 50 metre uzağındaki samanlıkta yarı baygın halde buldu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Ö.E. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Ö.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.