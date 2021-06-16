  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Her yerde aranıyordu! Kayıp kız çocuğu evlerinin samanlığında baygın bulundu

Her yerde aranıyordu! Kayıp kız çocuğu evlerinin samanlığında baygın bulundu

'nın İiçesinde, ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 15 yaşındaki Ö.E., jandarma ekipleri tarafından evlerinin 50 metre uzağındaki samanlıkta baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Her yerde aranıyordu! Kayıp kız çocuğu evlerinin samanlığında baygın bulundu
DHA

16.06.2021, 08:45

Marmaris- Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Mahallesi'nde oturan S.E., dün jandarma karakoluna giderek 15 yaşındaki kızının kendi isteğiyle evden ayrıldığını ve uzunca bir süre haber alamadığı ihbarında bulundu. Çetibeli Jandarma Karakolu personeli ile AKUT ve AFAD ekipleri kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlattı.

Ekipler, dün saat 23.00 sıralarında Ö.E.'yi evlerinin 50 metre uzağındaki samanlıkta yarı baygın halde buldu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Ö.E. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Ö.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Her yerde aranıyordu! Kayıp kız çocuğu evlerinin samanlığında baygın bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.