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Haberler Muğla Paraşüt teleferiğe takıldı

Paraşüt teleferiğe takıldı

Paraşüt teleferiğe takıldı

16.6.2021

MUĞLA Fethiye Babadağ'da, bin 700 metre yükseklikteki pistten havalanan paraşüt, telesiyej hattına dolandı. Yamaç paraşütü pilotu Serdar Saçtı (32) ve yolcusu asılı kaldı. Görevliler tarafından asılı kaldıkları yerden kurtarılan Saçtı ile yolcusu korku yaratan kazayı hafif yaralarla atlattı.

Yaşanan kazanın, yaz aylarında oluşması muhtemel yoğunluk öncesi tedirginliğe sebep olduğu, benzer kazaların sık sık gerçekleşmesinden korkulduğu belirtildi. Pilot ve yolcu ise hastanede tedavi altına alındı.

■ MURAT YALÇIN

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