Denizlili polis Muğla'daki çatışmada şehit oldu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlılar arasında çatışma çıktı. OLAYDA bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı. Silah kaçakçılığı yapan bir şebekeyi uzun süredir takip eden KOM ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'taki bir villaya operasyon yaptı.

Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

BASKINDA villadan açılan ateşte Denizlili polis memuru Ercan Yangöz ile mesai arkadaşı Abdülkadir Doğan yaralandı. Yaralı polislerden Doğan, Bodrum Devlet, durumu ağır olan Yangöz de Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangöz, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

3 ZANLI EKİPLERCE YAKALANDI

KAYMAKAM Bekir Yılmaz, Milletvekili Yavuz Demir, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Emniyet Müdürü Mete Durukan ve şehit polisin meslektaşları hastaneye koştu, Yangöz'ün şehit olması büyük üzüntü yarattı. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, il dışından gelen ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle takip edilen 3 kişinin kısa sürede yakalandıkları bildirildi.

BULDAN'DA DEFNEDİLECEK

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesi Yeniçam Mahallesinden olduğu belirlenen şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün kendi mahallesinde toprağa verileceği açıklandı.

■ TUBA AYHAN