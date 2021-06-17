Bodrum'da fiyatlar iyice uçtu! 3500 TL olan kiralar 25 bin TL'ye çıktı

Müsilaj Bodrum'a yaradı. Marmara'yı etkileyen müsilaj, tatil tercihlerini de değiştirdi. Akdeniz ve Ege'ye ilgi artarken denize girmekten korkanlar havuzlu villalara yöneldi.





Özellikle Bodrum'da aylık özel villa kiraları kiraları 1 milyon liraya kadar çıkarken sıradan 2+1 daire fiyatları da uçtu. Geçtiğimiz yıl Bitez'de aylık kirası 3 bin 500 lira olan dairenin bu seneki fiyatı aylık 25 bin liraya çıktı. Hem de "pazarlık yok" denildi. Bu uçuk fiyatlara rağmen boş ev kalmadı.

TOST BİLE YÜZDE 100 ARTTI

Ayrıca denize girmek için bile geçtiğimiz yıl uygun fiyatlı olan halkın tercih ettiği beachler cep yakmaya başladı. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlarını ikiye katlayan Akyarlar'daki Clup Marma'ya giriş 100 liradan 200 liraya çıktı.



20 liraya satılan kaşarlı tost 40 lira olurken, gözleme 40 li ra Burger ise 70 liraya satıldı.





Tesise gelen birçok müşteri fiyatları görünce isyan etti.Tatilciler, talep edilen rakamlara tepki gösterirken, yurt dışı tatilinin daha uygun olduğunu söyledi.