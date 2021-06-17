Bodrum'da polisimizi şehit eden 'Çakal' lakaplı şüpheli suçunu itiraf etti

Fatih Özturan'ın çatışmadan saatler önce Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.











GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Öte yandan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri, çatışmaya giren ve gözaltına alınan 6 şüpheli ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 9 kişiyi daha gözaltına aldı. Bu kişilerle birlikte gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Gözaltı sayısının artması beklenirken, silah kaçakçılığı şüphelilerinin İstanbul'dan Bodrum'a suç örgütüne silah satmak için geldiklerinin üzerinde duruluyor.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılığı şüphesiyle polis ekiplerince takibe alınan şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, kurşunların isabet ettiği 2 polis memuru da yaralanmıştı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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