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Haberler Muğla Tanker kazasında faciadan dönüldü

Tanker kazasında faciadan dönüldü

Tanker kazasında faciadan dönüldü

17.6.2021

MUĞLA-MARMARİS karayolunda mazot yüklü tankerin fren hortumunun patlaması sonucu sürücü aracını bariyerlere sürterek durdurabildi. Abdullah İlhan yönetimindeki tanker rampa aşağı inerken freni patladı. Sürücü aracını yolun sağındaki bariyerlere sürterek yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra direğe çarparak durabildi. Aracın ön bölümünde sıkışan sürücüyü ihbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri çıkararak ambulansa taşıdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

■ FERDİ YAVUZ

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