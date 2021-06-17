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Haberler Muğla Traktörün altında kaldı, ekipler son anda yetişti

Traktörün altında kaldı, ekipler son anda yetişti

’nın ilçesi Yeşilyurt mahallesinde saman yüklü ile 30 metrelik alana devrilen traktörün sürücüsü kazayı kırıklarla atlattı.

Traktörün altında kaldı, ekipler son anda yetişti
İHA

17.06.2021, 18:01

Edinilen bilgiye göre, Atay Duran kullandığı saman yüklü 48 ND 674 plakalı traktör ile yaklaşık 30 metrelik eğimli tali yoldan inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktör ile römorkun arasında sıkışması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezinde bilgi verildi.





Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekibi, 112 ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri traktör ile römork arasında sıkışan vatandaşı kurtararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaşın ayakların kırık olduğu öğrenildi.

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