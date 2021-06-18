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Haberler Muğla Datça açıklarında 19 kaçak göçmen kurtarıldı

açıklarında 19 kaçak göçmen kurtarıldı

'nın açıklarında, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmeni, ekipleri kurtardı.

Datça açıklarında 19 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

18.06.2021, 16:52

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 05.00 sıralarında, Datça açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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