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Haberler Muğla Son dakika: Marmaris'te deprem

Son dakika: 'te deprem

Son dakika... AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, -'te 19:51'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 17.40 kilometre olarak açıklandı. ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Son dakika: Marmaris'te deprem

18.06.2021, 20:13 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021, 20:15

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 19.51'de Muğla - Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 17.40 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

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