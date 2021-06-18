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Son dakika: Marmaris'te deprem

Son dakika... AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, Muğla-Marmaris'te 19:51'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 17.40 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

18.06.2021, 20:13 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021, 20:15