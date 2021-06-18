Son dakika: Marmaris'te deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 19.51'de Muğla - Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 17.40 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.
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