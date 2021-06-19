MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan sürücü Seyfi Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Korkunç kaza, Esenköy Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Seyfi Avcı'nın (22) kullandığı 48 BBH 60 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yaklaşık 50 metre boyunca takla attıktan sonra durabildi.
Seyfi Avcı'nın emniyet kemeri takmadığı öğrenildi. Araç yaklaşık 50 metre boyunca takla attı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
HURDAYA dönen araçtan fırlayan Seyfi Avcı, ağır yaralandı. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Avcı hayatını kaybetti.
■ MURAT YALÇIN
Takla atan araçtan fırlayan genç yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.