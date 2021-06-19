  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Takla atan araçtan fırlayan genç yaşamını yitirdi

Takla atan araçtan fırlayan genç yaşamını yitirdi

Takla atan araçtan fırlayan genç yaşamını yitirdi

19.6.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan sürücü Seyfi Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Korkunç kaza, Esenköy Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Seyfi Avcı'nın (22) kullandığı 48 BBH 60 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yaklaşık 50 metre boyunca takla attıktan sonra durabildi.

Seyfi Avcı'nın emniyet kemeri takmadığı öğrenildi. Araç yaklaşık 50 metre boyunca takla attı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
HURDAYA dönen araçtan fırlayan Seyfi Avcı, ağır yaralandı. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Avcı hayatını kaybetti.

■ MURAT YALÇIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Takla atan araçtan fırlayan genç yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.