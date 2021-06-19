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Haberler Muğla Terim’in aslanları evinin bahçesinde

Terim’in aslanları evinin bahçesinde

Terim’in aslanları evinin bahçesinde

19.6.2021

GALATASARAY ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine Galatasaray'ın sembolü olan 2 aslan heykeli yaptırdı. Heykeltıraş Hasan Cingiz, 3 aylık çalışma sonunda Terim için 2 aslan heykeli yaptı. Ortalama aslan ölçülerinde fiberglas, demir, çelik ve mermer tozundan yapılan heykeller Terim'in Türkbükü'ndeki evine yerleştirildi.

■ ADEM ÜLKER

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