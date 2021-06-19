Terim’in aslanları evinin bahçesinde

GALATASARAY ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine Galatasaray'ın sembolü olan 2 aslan heykeli yaptırdı. Heykeltıraş Hasan Cingiz, 3 aylık çalışma sonunda Terim için 2 aslan heykeli yaptı. Ortalama aslan ölçülerinde fiberglas, demir, çelik ve mermer tozundan yapılan heykeller Terim'in Türkbükü'ndeki evine yerleştirildi.

■ ADEM ÜLKER