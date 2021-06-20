Hatalı dönüş can aldı

MUĞLA Ortaca'da hatalı dönüş yapan minibüsün çarptığı Alican Aran hayatını kaybetti. Atatürk Bulvarı'nda seyreden İsmail Ş. yönetimindeki minibüs, karşı şeride geçerken, bu sırada karşı yönden gelen Alican Aran yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile başındaki kask fırlayan 28 yaşındaki Alican Aran ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü İsmail Ş. gözaltına alındı.

■ ADEM ÜLKER