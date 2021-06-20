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Haberler Muğla Muğla'da buzdolabının motorundan çıktı! Korku dolu anlar...

'da buzdolabının motorundan çıktı! Korku dolu anlar...

'nın ilçesinde, bir evdeki buzdolabının motor kısmına giren yılan, görenleri korkuttu. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah yılanı buzdolabından çıkardı.

Muğla'da buzdolabının motorundan çıktı! Korku dolu anlar...
AA

20.06.2021, 10:27

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evdeki buzdolabının motor kısmına giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Hisarönü Mahallesi Limanbaşı Sokak'taki bir evin mutfağındaki buzdolabının motor kısmında yılan olduğunu gören ev sahibi durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah yılanı buzdolabından çıkardı.

Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

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