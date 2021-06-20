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Haberler Muğla Muğla'da yanan tekne marinaya çekildi

'da yanan tekne marinaya çekildi

Muğla'da yanan tekne marinaya çekildi

20.6.2021

MUĞLA Fethiye'de makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Makine dairesindeki yangın sonucu seyir yapamayacak duruma gelen tekne, KIYEM-5 can kurtarma botuyla Göcek Marina'ya çekildi. Teknede bulunan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER

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