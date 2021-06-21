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Haberler Muğla Alev topuna dönen otomobil kül oldu

Alev topuna dönen otomobil kül oldu

’nın ilçesi 'nde bir otomobil alev alev yanmaya başladı. Dakikalar içerisinde alev topuna dönen otomobil metal yığınına döndü.

Alev topuna dönen otomobil kül oldu

21.06.2021, 16:31

Edinilen bilgiye göre, Güllük Mahallesinde seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Aracın yandığını gören sürücü otomobili kenara çekerek önce söndürmeye çalışsa da, bir anda tüm otomobili saran alevler aracı dakikalar içinde metal yığınına çevirdi.

İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte araç söndürüldü. Çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri otomobilin yandığı bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde küle dönen araç yol kenarından kaldırıldı.

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