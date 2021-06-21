Alev topuna dönen otomobil kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Güllük Mahallesinde seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Aracın yandığını gören sürücü otomobili kenara çekerek önce söndürmeye çalışsa da, bir anda tüm otomobili saran alevler aracı dakikalar içinde metal yığınına çevirdi.

İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte araç söndürüldü. Çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri otomobilin yandığı bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde küle dönen araç yol kenarından kaldırıldı.