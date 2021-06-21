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Haberler Muğla Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri iyileşiyor

Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri iyileşiyor

Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri iyileşiyor

21.6.2021

Üç yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da yapılan operasyonla ayrılan siyam ikizlerinden Derman yürümeye, Yiğit ise destekle ayakta durmaya başladı. Bugünlere kolay gelmediklerini vurgulayan anne Fatma Evrensel, "Döndüğümüzde Derman yürüyemiyordu, şimdi yürüyor. Yiğit oturamıyordu, dengesini sağlayamıyordu. Ameliyattan sonra Yiğit'in süreci çok ağır geçti ama şükür ilerlememiz var, inşallah daha iyi olacaklar" diye konuştu.

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