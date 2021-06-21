Mesai biter yarasa müdür uçar

Babadağ Teleferik Tesisleri Genel Müdürü Cengiz Koçak, Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda astsubay olarak görev yaptığı sırada serbest paraşütçü oldu.



GÖREVE YENİ BAŞLADI

Emekliliğinin ardından 2011 yılında 'base jump' (serbest düşüş) sporuyla ilgilenmeye başlayan Koçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aldığı eğitimle Türkiye'de wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) sporcusu olma özelliğini elde etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım adına yarışmalara katılan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Koçak, çevresinde "yarasa adam" olarak tanındı. Wingsuit base jump için keşfettiği yeni atlayış noktaları ve atlayışlarla ün kazanan Koçak, 20 gün önce Babadağ Teleferik'te genel müdür olarak işe başladı.





DÜNYADA BÖYLESİ YOK

Her gün işi gereği teleferikle çıktığı Babadağ'dan yamaç pilotlarıyla uçuş gerçekleştiren Koçak, yaklaşık 2 bin metreden wingsuit uçuşu yaparak Ölüdeniz'e iniyor. Koçak daha sonra otomobiline binerek kısa bir yolculuğun ardından Ovacık mevkisindeki evine ulaşıyor. Teleferik ana istasyonundan Babadağ'a 25 dakikada çıktığını söyleyen Koçak, "Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile havalanıp wingsuit atlayışı yapıyorum. Yaklaşık 2 bin metrelik yükseklikten atladıktan sonra 3-4 dakikada yere iniyorum. Karadan araçla bu mesafeyi inmek istesem 40 dakika, teleferikle ise 25 dakika sürüyor" dedi. İşini severek yaptığını anlatan Koçak, "Her gün bunu yaparak mesaimi tamamlayıp evime gidiyorum. Muhtemelen dünyada bunu yapan ikinci kişi yok. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Adem ÜLKER