Şehit edilen polisin zanlıları adliyede

MUĞLA Bodrum'da takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan Ercan Yangöz'ün (26) şehit olması, diğer memurun da yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan zanlı sayısı 19'a çıktı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'a (47) çelik yelek giydirilirken, şüphelinin polisteki ifadesinde, ateş ettiği kişinin polis olduğunu bilmediğini, kendisini öldürmek isteyen hasımları sandığını söylediği öğrenildi

ADEM ÜLKER