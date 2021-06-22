Bodrum'da çevre felaketi! Dağ yolunu moloz ve hafriyat döküm sahasına çevirdiler

Bodrum'un Yakaköy Mahallesi ile Dereköy Mahallesi arasındaki dağ yolu, moloz ve hafriyat döküm sahasına dönüştürüldü. Bölge sakinleri tarafından çok kullanılmayan yolun ıssız olmasını fırsat bilen bazı kişiler, yol kenarına moloz ve hafriyatları döktüğü öğrenildi.

O şahıslardan ikisi, mahalle sakinleri tarafından suçüstü yakalandı. Bir kamyonetle bölgeye gelen 2 kişi, molozları dökerken mahalle sakinlerince cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülendiklerini anlayan 2 şahsın, kendilerini görüntüleyen mahalle sakinine tepki gösterdiği öğrenildi. Mahalle sakinleri kamyonetin plakası ilgili birimlere ihbarda bulundu.

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