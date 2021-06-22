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Haberler Muğla Datça açıklarındaki 5,3'lük depremin korkutan sinyal sesi

açıklarındaki 5,3'lük depremin korkutan sinyal sesi

'nde, 'nın ilçesi açıklarında gece saat 01.14'te 5,3. büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında kaydedilen sinyal sesi ise ürküttü.

Datça açıklarındaki 5,3'lük depremin korkutan sinyal sesi
İHA

22.06.2021, 10:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Depremin yeraltındaki ürkütücü sinyal sesi ise Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi tarafından kaydedildi.

Son dakika: Muğla Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

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