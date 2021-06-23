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Haberler Muğla ‘55 günlük bebek anneden ayrılamaz’

‘55 günlük anneden ayrılamaz’

‘55 günlük bebek anneden ayrılamaz’

23.6.2021

MUĞLA'DA, kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açan Şule Arslan, 55 günlük oğlunu "Her ayın 1 ve 3. pazar günleri babası tarafından götürülebilir" kararına tepki gösterdi. Arslan, "Vicdan sahibi biri, anne sütü emen bebeği, 2 saat bile olsa babasına veremez" dedi.

■ ADEM ÜLKER

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