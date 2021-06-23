‘55 günlük bebek anneden ayrılamaz’

MUĞLA'DA, kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açan Şule Arslan, 55 günlük oğlunu "Her ayın 1 ve 3. pazar günleri babası tarafından götürülebilir" kararına tepki gösterdi. Arslan, "Vicdan sahibi biri, anne sütü emen bebeği, 2 saat bile olsa babasına veremez" dedi.

■ ADEM ÜLKER