Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içine bindirilerek Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz geçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
Bodrum’da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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