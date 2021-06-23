Bodrum’da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içine bindirilerek Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz geçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.