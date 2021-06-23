Fethiye’de iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Malik Yazan (20), Eylül Deniz Durmaz (20), Sude Mut (19), Sude Çisem Tuna (19), Burcu Aslan(28) ve Birsen Aslan (49) yaralandı.





Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada devrilen otomobilde sıkışan sürücü Aslan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle sıkıştığı yerden çıkarıldı.





Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hasan Aslan ile Birsen Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.