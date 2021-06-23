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Haberler Muğla Fethiye’de iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Fethiye’de iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hurdaya dönen araçlarda ikisi ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre; Emin Yaman (19) yönetimindeki 48 BAJ 82 plakalı Citroen marka otomobil Mustafa Kemal bulvarı 807 sokak kavşağında (54) yönetimindeki 06 CPG 47 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı.

Fethiye’de iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İHA

23.06.2021, 09:44

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Malik Yazan (20), Eylül Deniz Durmaz (20), Sude Mut (19), Sude Çisem Tuna (19), Burcu Aslan(28) ve Birsen Aslan (49) yaralandı.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada devrilen otomobilde sıkışan sürücü Aslan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hasan Aslan ile Birsen Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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