İnşaat çöktü Cüneyt kaçamadı

MUĞLA'NIN Ula ilçesinde, bir inşaat beton dökümü sırasında çöktü. İnşaatın çökeceğini anlayan işçilerden Cüneyt Ölmez (19), kaçmak için atladığı sırada demirlere saplandı. Genç işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Göçük altında kalan 3 işçi de yaralandı.

■ ADEM ÜLKER