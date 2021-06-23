  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla İnşaat çöktü Cüneyt kaçamadı

İnşaat çöktü Cüneyt kaçamadı

İnşaat çöktü Cüneyt kaçamadı

23.6.2021

MUĞLA'NIN Ula ilçesinde, bir inşaat beton dökümü sırasında çöktü. İnşaatın çökeceğini anlayan işçilerden Cüneyt Ölmez (19), kaçmak için atladığı sırada demirlere saplandı. Genç işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Göçük altında kalan 3 işçi de yaralandı.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İnşaat çöktü Cüneyt kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.