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Haberler Muğla Olmayan altyapıya birincilik ödülü!

Olmayan altyapıya birincilik ödülü!

Olmayan altyapıya birincilik ödülü!

23.6.2021

MUĞLA'NIN birçok ilçesinde yaşanan alt ve üst yapı sorunları devam ederken CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne altyapı, üst yapı ve sosyal belediyecilik alanlarında yapılan hizmetlerin değerlendirildiği "Altınkent" temalı yarışmanın birincilik ödülü verildi.

Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi nüfusun yoğun olduğu ilçelerde yaşayan vatandaşlar olmayan alt ve üst yapı için birincilik ödülü verilmesine tepki gösterdiler.

■ FERDİ YAVUZ

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