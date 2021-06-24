Haberler Muğla Bodrum'da ölü yunus kıyıya vurdu

Bodrum'da ölü yunus kıyıya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu. Yunus, uygun bir alana gömülmek üzere belediyenin temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.