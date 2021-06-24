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Haberler Muğla Bodrum'da ölü yunus kıyıya vurdu

'da ölü yunus kıyıya vurdu

Muğla'nın ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu. Yunus, uygun bir alana gömülmek üzere belediyenin temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.

Bodrum'da ölü yunus kıyıya vurdu
AA

24.06.2021, 12:19

Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yunus görenler, Bodrum Belediyesine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen belediye ekipleri ve hayvanseverler, yaklaşık 1,5 metrelik balığın öldüğünü belirledi.

Yunus, uygun bir alana gömülmek üzere belediyenin temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.

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