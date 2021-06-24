Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yunus görenler, Bodrum Belediyesine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen belediye ekipleri ve hayvanseverler, yaklaşık 1,5 metrelik balığın öldüğünü belirledi.
Yunus, uygun bir alana gömülmek üzere belediyenin temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.
Bodrum'da ölü yunus kıyıya vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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