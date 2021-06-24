Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Emin Yaman (19) yönetimindeki otomobil, Hasan Aslan (54) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Feci kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Malik Yazan (20), Eylül Deniz Durmaz (20), Sude Mut (19), Sude Çisem Tuna (19), Burcu Aslan (28) ve Birsen Aslan (49) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Aracında sıkışan Aslan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Aslan ile Birsen Aslan'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

■ MURAT YALÇIN