  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Köyceğiz Belediyesi’ne hibe araç

Belediyesi’ne hibe araç

tarafından Belediyesi'ne tam kapasiteli hasta nakil ambulansı ile bir adet binek araç hediye edildi.

Köyceğiz Belediyesi’ne hibe araç
İHA

24.06.2021, 19:59

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Köyceğiz Belediyesine araç hibe edildi. Bakanlıkça belediyeye hibe edilen tam kapasiteli hasta nakil aracı İLE binek araç belediyeye teslim edildi.



AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Köyceğiz ilçemizin araç filosunu güçlendiriyoruz. Hemşehrilerimize hizmet vermesi amacıyla tam donanımlı bir hasta nakil ambulansıyla, binek bir otomobili Köyceğiz Belediyemizin bünyesine eklettik.

Köyceğiz ilçemizin tüm taleplerinin bire bir takipçisiyiz. Araç ve ekipman konusunda filomuzu ihtiyaçlara göre yeniden güçlendireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ilimize desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Köyceğiz Belediyesi’ne hibe araç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.