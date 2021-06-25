Atık yağlar Duygu’ya eğitim umudu oldu

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde ilkokul öğrencileri, evlerde kullanılan yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek için başlatılan projeyle, 3 yılda 2 bin 640 litre atık yağ topladı.

Biriken yağlarla biri evde, diğeri ise dışarıda kullanılmak üzere 2 tekerlekli sandalye, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan engelli öğrenci 9 yaşındaki Duygu Naslıca'ya hediye edildi.

■ ADEM ÜLKER