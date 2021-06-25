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Haberler Muğla Atık yağlar Duygu’ya eğitim umudu oldu

Duygu’ya eğitim umudu oldu

Atık yağlar Duygu’ya eğitim umudu oldu

25.6.2021

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde ilkokul öğrencileri, evlerde kullanılan yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek için başlatılan projeyle, 3 yılda 2 bin 640 litre atık yağ topladı.

Biriken yağlarla biri evde, diğeri ise dışarıda kullanılmak üzere 2 tekerlekli sandalye, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan engelli öğrenci 9 yaşındaki Duygu Naslıca'ya hediye edildi.

■ ADEM ÜLKER

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