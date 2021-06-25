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Haberler Muğla Bodrum'da 3 milyon avroluk lüks yat denize indirildi

'da 3 milyon avroluk lüks yat denize indirildi

’nın ilçesinde üretilen 37 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki lüks yat, düzenlenen törenle denize indirildi. ve Akdeniz koylarında haftalık turlarda kullanılmak üzere inşa edildi.

Bodrum'da 3 milyon avroluk lüks yat denize indirildi
AA

25.06.2021, 11:09

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 37 metrelik lüks yat törenle denize indirildi.

Turkyacht'ın Bodrum'da Roda Yacht'a yaptırdığı "Pura Vida" isimli yat, İçmeler mevkisinde tersanedeki törende, travellift (tekneleri suda kaldırmak ve rıhtımda taşımak için kullanılan vinç) yardımıyla suyla buluşturuldu.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı ve yatın yapıldığı firmanın ortağı Orhan Dinç, gazetecilere, özel tasarım yatın, Bodrum'un yat imalatçılarının geldiği noktayı göstermek için iyi bir ürün olduğunu söyledi.

Dinç, iki yıldır ilgilendikleri bu projenin yaklaşık 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildiğini belirterek, "Büyük bir emek var. Salgın döneminde çok zorlandık ama önemli olan sezon öncesinde yetiştirdik. Herkes mutlu. Yurt dışından gelen yabancı misafirlerimize hizmet verecek. Büyük kabinleri, geniş kullanım alanları, güneşlenme alanları var. Ülkemiz için denizciliğimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

Yatın ticari amaçla kullanılacağını söyleyen Turkyacht'ın yetkililerinden Bora Güleş ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın katkıları ile ülkemiz artık salgın şartlarında güvenli ülkeler arasına geçtiği için şu andan itibaren yaz sezonunda hizmetlerimiz yoğun olarak devam edecek gibi gözüküyor." dedi.

Maliyeti 3 milyon avro olan yatın denize indiriliş törenine, yat acenteleri ve tersane çalışanları katıldı.

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