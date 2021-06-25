Bodrum'un kirli yüzü: Denize akan lağımlar, tuvalet kağıtları ve pis koku...

Bodrum'da her gün bir skandal yaşanmaya devam ediyor.

Uçuk fiyatlar, susuz bırakılan tatilciler derken önceki gün Bodrum Marina'daki görüntüler isyan ettirdi.

İçleri acıtan görüntülerde marinaya lağım aktığı görülüyor.

Turizmin incisi ve eşsiz denizine akan lağımlar, tuvalet kağıtları ve pis koku vatandaşları çıldırttı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerden sonra Büyükşehir'in marinadaki terfi istasyonunda patlama olduğu ve müdahele edilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Sosyal medya yıkıldı, vatandaşlar attıkları mesajlarla isyan etti:

- Cennet gibi yeri perişan ettiler.

- CHP belediyeciliği bu kadar olur

- Bi kere de şaşırt bizi CHP

- Her yer böyle Gümüşlük'tede kokudan durulmuyor.

- Yakında Marmara denizi gibi oluruz

- Bodrum Zeki Müren zamanı güzeldi

- Zatken sularımız akmıyordu bir de bu pislik eksikti