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Haberler Muğla Canlı derste beyin kanaması geçiren Beril 15 gün dayandı

Canlı derste beyin kanaması geçiren Beril 15 gün dayandı

Canlı derste beyin kanaması geçiren Beril 15 gün dayandı

25.6.2021

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde uzaktan eğitim gördüğü sırada beyin kanaması geçiren 19 yaşındaki Beril Kürşad hayatını kaybetti. Tedavisinin 12. gününde uyanan Beril Kürşad, askerden yeni gelen ağabeyi ile kısa bir süre konuştuktan sonra bilinci yeniden kapandı. Durumu yeniden ağırlaşan genç kızın Pazar günü beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Genç kızın kalbi ise bir gün sonra durdu ve 19 yaşındaki Beril Kürşad, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Beril Kürşad'ın cenazesi dün Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Gülağzı Mahallesi'nde defnedildi.

■ FERDİ YAVUZ

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